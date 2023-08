Dirigente se desculpa por beijo em jogadora: 'Me equivoquei'

Luis Rubiales deu beijo na boca da meia Jenni Hermoso. Crédito: Reprodução

Presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales se desculpou pelo beijo que deu na boca da meia Jenni Hermoso, logo após a final da Copa do Mundo Feminina. A cena constrangedora aconteceu durante a cerimônia de premiação pelo primeiro título da Espanha, no último domingo (20). A equipe



"Certamente me equivoquei, tenho que admitir. Foi sem má fé em um momento de máxima efusividade. Aqui (na Espanha) vimos isso de forma natural, mas lá fora (do país) se formou uma comoção. Tenho que me desculpar, aprender com isso e entender que, quando se é presidente, tem que ter mais cuidado", disse Rubiales, em vídeo divulgado nesta segunda-feira (21).

Rubiales 'pide disculpas' en un vídeo lleno de matices.



? Sobre el beso a Jenni: "Seguramente me he equivocado. Lo tengo que reconocer".



? "Tengo que disculparme, aprender de esto y entender que cuando uno es presidente tiene que tener más cuidado".



? @rfef pic.twitter.com/ubRCh6ZiNr — Relevo (@relevo) August 21, 2023

O episódio aconteceu durante a entrega das medalhas. Rubiales abraçou Hermoso, segurou seu rosto e forçou um beijo na jogadora. Já no vestiário, a meia abriu uma live em uma rede social e demonstrou incômodo sobre a atitude do dirigente. "É... Mas eu não gostei", afirmou. "O que eu ia fazer?", completou.

Posteriormente, em entrevista, Hermoso amenizou o tom de crítica ao presidente da federação espanhola. "Foi um gesto mútuo totalmente espontâneo devido à imensa alegria de ganhar uma Copa do Mundo. O presidente e eu temos uma ótima relação, seu comportamento com todos nós foi dez e foi um gesto natural de carinho e gratidão. Um gesto de amizade e gratidão não pode ser mais pensado, ganhamos uma Copa do Mundo e não vamos nos desviar do que é importante", falou.