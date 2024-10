TÊNIS

Djokovic desiste do Masters de Paris e pode ficar fora do ATP Finals

Sérvio é o atual campeão e dono de sete títulos do torneio

Atual campeão e dono de sete conquistas do Masters 1000 de Paris, o sérvio Novak Djokovic anunciou, nesta quarta-feira, que não competirá no torneio francês neste ano, que terá início na próxima semana.

"Infelizmente não jogarei no Masters de Paris este ano. Peço desculpas a todos que esperavam me ver jogar lá", afirmou Djokovic em suas redes sociais, sem explicar o motivo da desistência. "Tenho ótimas lembranças de ter conquistado sete títulos lá e espero estar de volta no próximo ano."