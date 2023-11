Djokovic festeja 400 semanas em 1° no ranking

Os 36 anos de idade não são obstáculo para Novak Djokovic ainda sonhar com mais títulos na brilhante carreira. Após a conquista da sétima taça no ATP Finals, domingo, em Turim, e a marca de 400 semanas na liderança do ranking mundial, o sérvio já planeja mais recordes e a inédita medalha de ouro olímpica em Paris no próximo ano.



Com 18 torneios disputados em 2023 - o menor número entre os 100 primeiros colocados, ao lado do espanhol Carlos Alcaraz e do francês Gael Monfils -, Djokovic acumulou 11.245 pontos e disparou na primeira colocação do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), anunciado nesta segunda-feira. Ao todo, são 400 semanas na primeira colocação, superando lendas como alemã Steffi Graf (377), as americanas Martina Navratilova (332) e Serena Williams (319), além do suíço Roger Federer (310)