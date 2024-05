Djokovic passa sem sustos por holandês no Torneio de Genebra

O equilíbrio parou no primeiro set. Enquanto o holandês voltou errando mais na parcial seguinte, Djokovic estava no auge da partida e foi logo abrindo 4 a 0 com duas quebras. Após o ponto de honra do holandês, fechou com 6 a 1 em nova quebra.

Será o segundo encontro de Djokovic com o sérvio. No ano passado, em Dubai, o líder do ranking sofreu para ganhar, avançando somente no tie-break do terceiro set. Quem ganhar enfrentará o vencedor do duelo entre o norueguês Casper Ruud - fez 6/3, 3/6 e 6/4 no argentino Sebastian Baez - e o surpreendente italiano Flavio Cobolli, algoz do casaque Alexander Shevchenko, com duplo 6/4.