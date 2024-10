ESTRATÉGIA

Dorival cita as jogadas de infiltração como arma da seleção para enfrentar o Peru em Brasília

"No momento que estivermos com a bola é preciso que exista movimentos contrários para puxar marcação para alguém buscar a infiltração e espaçar mais defesas adversárias", afirmou.

As mudanças na equipe, com as entradas de Vanderson no lugar de Danilo, Bruno Guimarães na de André e Gerson na vaga de Paquetá, devem ajudar na movimentação do ataque na avaliação do técnico. "O Vanderson tem um poder de ataque interessante. Estamos melhorando neste quesito. Apesar de não ter homem de referência, como era o Pedro, vejo liberdade de movimento".