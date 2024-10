FUTEBOL

Dorival Júnior confirma Igor Jesus e Abner como titulares da Seleção contra o Chile

Jogo das Eliminatórias será nesta quinta-feira (10), em Santiago

Publicado em 9 de outubro de 2024 às 15:18

Com desfalques e incertezas no ataque, Dorival Júnior já tem o nome para ocupar a função de camisa 9 na Seleção. Na partida contra o Chile, na quinta-feira (10), em Santiago, o Brasil terá Igor Jesus como centroavante, na primeira convocação do jogador do Botafogo para defender a equipe nacional. O treinador confirmou a informação nesta quarta-feira (9), em entrevista coletiva. E ainda anunciou que o lateral Abner também estará nos 11 iniciais.

"Abner e Igor iniciam a partida. Eu não acho que eles tenham que ter isto como um peso, como um dificultador além da responsabilidade natural de vestir uma camisa pesada como da seleção, olhar a nossa situação e temos de encarar. Nossa comissão fez só dois jogos nesta fase classificatória, mas a responsabilidade é de todos nós, não fugimos do contexto", falou.

Igor Jesus foi escolhido por ter características semelhantes à de Pedro, que, segundo Dorival, seria o titular nesta Data Fifa, mas não foi convocado por estar machucado. "Nunca abrimos mão da ideia de ter um atacante de ofício que não seja um atacante que saísse da área. É a característica do Igor e é a do Pedro. Eles saem do momento adequado e estão presentes no momento de finalizar", afirmou o treinador.

Sem Neymar há um ano e agora sem Vinícius Júnior, com uma lesão cervical, Dorival quebra a cabeça para montar a Seleção no momento em que, mais do que convencer, o Brasil precisa vencer. Além do ataque, o time teve cinco cortes na atual convocação do treinador, que, além do astro do Real Madrid, não pôde contar com o goleiro Alisson, os zagueiros Bremer e Éder Militão e o lateral-esquerdo Guilherme Arana.

Pressionado pelos resultados insatisfatórios, Dorival testou um time mais ofensivo nas sessões de treinamento no CT do Palmeiras nesta semana. Ele armou a seleção com Lucas Paquetá de volante ao lado de André. Raphinha, assim, fica responsável pela armação das jogadas. Nas pontas jogam Savinho e Rodrygo e, no comando de ataque Igor Jesus, em boa fase no Botafogo, venceu a concorrência com Endrick ao treinar entre os titulares.

"O momento do Igor é muito interessante. O Endrick ainda naturalmente vem buscando conhecer o seu clube, tem uma concorrência muito grande e tem dado seu recado. Tudo é questão de também cada um encontrar seu momento na equipe. Para esse instante, a experiência e o momento vividos sejam um pouco diferentes. Quem sabe seja importante a experiência de um jogador com esse perfil nesse momento", explicou o treinador.

O nome de Igor Jesus já era observado por Dorival e Rodrigo Caetano. Aos 23 anos, ele foi contratado pelo Botafogo na janela de transferências do meio do ano, sem custos. Ele estava no Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, e havia marcados 16 gols nesta temporada. Pelo clube carioca, desde que chegou, já foram sete gols.

Antes mesmo de estrear, Igor Jesus recebeu uma proposta de contrato, mas o Botafogo optou por segurá-lo. A área de scout do clube já via a possibilidade de o atacante ser convocado para defender a seleção brasileira em um futuro breve. "Vocês estão conhecendo mais, mas já tivemos a oportunidade de enfrentá-lo há alguns anos. Chamava muita atenção jogando pelo Coritiba", disse o treinador após a convocação.

Igor Jesus, natural de Cuiabá, no Mato Grosso, começou a carreira no Coritiba. Em 2019, estreou na equipe profissional do clube paranaense. Em pouco mais de um ano, disputou 57 partidas pelo clube - que foram destacadas pelo treinador da seleção brasileira quando convocou o jogador.