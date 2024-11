ELIMINATÓRIAS

Dorival Júnior elogia a torcida baiana: 'O povo sempre acolheu muito bem a Seleção'

Prestes a comandar o Brasil diante do Uruguai na Fonte Nova, técnico afirma: 'Espero que possamos retribuir o carinho do torcedor com uma grande atuação'

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de novembro de 2024 às 14:05

Dorival Júnior em treino da Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira começa, nesta segunda-feira (11), os preparativos para a última rodada dupla do ano pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O primeiro desafio será diante da Venezuela, na quinta-feira (14), às 18h, em Maturín. Em seguida, a Amarelinha virá a Salvador, para encarar o Uruguai, no dia 19, às 21h45, na Arena Fonte Nova.

Em entrevista à CBF TV, o técnico Dorival Júnior elogiou o torcedor baiano, e disse esperar devolver o incentivo com um desempenho importante.

"O povo sempre acolheu muito bem a Seleção Brasileira, e novamente teremos uma oportunidade de estarmos em Salvador, espero que possamos retribuir o carinho do torcedor com uma grande atuação. A equipe uruguaia é muito bem preparada, vem à nossa frente nesse momento na fase classificatória e será um jogo fundamental, para que possamos consolidar nosso caminho, desde que também façamos um jogo seguro e equilibrado", afirmou.

Após um início difícil nas Eliminatórias, o time nacional conquistou duas vitórias seguidas na Data-Fifa de outubro, diante do Chile (por 2x1, fora de casa) e Peru (4x0, em Brasília). Apesar do bom momento, Dorival pregou atenção diante da Venezuela, que ainda não perdeu em casa.

"Espero que nós possamos aproveitar tudo aquilo que foi feito nos dois jogos anteriores. Tiramos coisas positivas e vamos levar para uma partida tão importante. A Venezuela está invicta dentro de seu estádio, jogando com muita propriedade, e nós teremos um compromisso difícil, porém, acredito que estejamos ainda melhor preparados do que nas partidas anteriores", comentou.

De olho no duelo contra os venezuelanos, a Amarelinha fará o primeiro treinamento nesta segunda-feira (11), no Mangueirão, em Belém. O grupo seguirá os preparativos na capital paraense até quarta-feira (13). Com curta preparação, Dorival ressaltou a manutenção do grupo.

"Teremos praticamente apenas dois períodos de treinamento para enfrentar a Venezuela. Teremos que ter muito cuidado especial, uma preparação acima do normal para um jogo em que nós precisaremos de toda a força possível, para que encontremos o melhor resultado. São jogadores que já se conhecem, que vêm começando a encontrar um caminho importante, que eu espero que seja ainda melhor após essas duas partidas seguidas".