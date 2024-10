NA PARAÍBA

Duda e Ana Patrícia conquistam etapa do Vôlei de Praia no primeiro torneio após ouro em Paris

Elas derrotaram na decisão Vic e Thamela por 2 sets a 0

Duda e Ana Patrícia na Paraíba Crédito: Reprodução/Instagram

Medalhistas de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Duda e Ana Patrícia continuam em grande fase. Neste domingo, conquistaram o Top 16 da oitava etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, em João Pessoa, na Paraíba, na primeira competição após fazerem história na capital francesa. Elas derrotaram na decisão Vic e Thamela por 2 sets a 0, parciais de 21/19 e 21/18.

"Muito bom voltar para João Pessoa, pro Nordeste, parece que aqui é a casa do vôlei de praia. Ganhar é muito bom, mas voltar com essa energia depois de dois meses me deixa muito feliz", disse Duda após mais uma conquista em sua carreira.

Após vencerem todas as etapas da competição, Duda e Ana Patrícia chegaram na decisão como favoritas, mas tiveram mais dificuldade do que esperado, até pelo bom momento de Vic e Thamela, que conquistaram a sétima etapa do Circuito Brasileiro, realizado em Teresina, no Piauí, a primeira como dupla.

Vic e Thamela tiveram um início nervoso, muito por jogarem contra as campeãs olímpicas, que abriram vantagem logo de cara. No entanto, elas reagiram, chegando a empatar em 18 a 18, mas pesou a experiência de Duda e Ana Patrícia, que levaram o primeiro set por 21 a 19.

O segundo set foi ainda mais equilibrado. Elas se revezaram na frente do placar, mas sem abrir muita vantagem. As campeãs olímpicas mostraram frieza e novamente forçaram no final para fechar a partida com um 21 a 18.