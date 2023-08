Depois de viver altos e baixos com a camisa do Bahia, o goleiro Marcos Felipe parece ter caído nas graças dos tricolores. O camisa 1 mostrou evolução nos últimos jogos e está vivendo uma grande fase na meta do Esquadrão.



A prova disso é que ele é o goleiro com o maior número de defesas difíceis no Campeonato Brasileiro. De acordo com o índice FootStats, foram 22 em 19 jogos, uma média de 1,16 por partida.



Fábio, do Fluminense, possui a mesma marca, mas com um jogo a mais e média de 1,1 por duelo. Léo Jardim, do Vasco, e Gabriel Vasconcelos, do Coritiba, ambos com 20 defesas difíceis, aparecem na sequência.