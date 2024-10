NA FONTE NOVA

Em confronto direto no G6, Bahia e Flamengo se enfrentam pela quarta vez no ano

Esquadrão busca triunfo para seguir firme na luta por uma vaga na Libertadores

Gabriel Rodrigues

Publicado em 5 de outubro de 2024 às 05:00

Cauly é uma das armas do Bahia para vencer o Flamengo na Fonte Nova Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Pela quarta vez na temporada, Bahia e Flamengo vão medir forças. Neste sábado, às 19h, na Fonte Nova, tricolores e rubro-negros se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro, em um confronto direto dentro do G6. Diante da torcida, o Esquadrão quer mostrar força para vencer e continuar brigando firme por uma vaga na próxima Libertadores.

O último ato entre Bahia e Flamengo em 2024 coloca frente a frente dois times que vivem momentos distintos, mas que buscam o mesmo objetivo na Série A. Do lado baiano, a missão também é acabar com o jejum diante do rival. Nos três duelos anteriores, o tricolor saiu de campo derrotado. A conta negativa inclui ainda a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil.

No retrospecto geral, o Esquadrão não vence o rubro-negro desde 2019, quando aplicou 3x0 no adversário que, à época, era treinado pelo português Jorge Jesus. Gilberto anotou os três gols na Fonte Nova, todos no primeiro tempo. O técnico Rogério Ceni também tem o seu tabu. Ele nunca ganhou do ex-clube como treinador. Foram 14 derrotas em 14 partidas.

Além da rivalidade particular com o Flamengo criada nos últimos jogos, um triunfo deixaria o anfitrião em uma boa situação no Brasileiro. O Bahia inicia a rodada na 6ª colocação, dentro da zona de classificação para a Libertadores, com 45 pontos, enquanto o oponente está na 4ª posição, com 48. Por isso, se vencer, o Bahia igualará o número de pontos do rubro-negro.

Um dos pilares do meio-campo, Caio Alexandre afirmou que o Esquadrão precisa ser agressivo se quiser conquistar o resultado positivo. Diante da torcida, na Fonte Nova, o time tem um aproveitamento de 76% na Série A.

"O Bahia tem que ser agressivo, intenso, competir muito e errar o menos possível", iniciou o volante, antes de completar: “Como é a nossa característica, que é ter a posse, ter coragem para jogar, fazer as coisas com confiança. Então, pode esperar um time agressivo, intenso e que vai lutar por todas as bolas. E, na defesa, proteger muito bem a nossa entrada da área. Sabemos da nossa qualidade”.

Por falar em meio-campo, o coração da equipe na atual temporada estará sem uma das suas quatro peças principais. Everton Ribeiro recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Será a primeira vez que o camisa 10 não estará disponível para o tricolor no Brasileirão. E logo contra o ex-clube.

Sem Everton, Rogério Ceni deve escalar o meia Carlos de Pena na função. O uruguaio tem a concorrência de jogadores como Luciano Rodríguez e Yago Felipe. Em outro cenário, Ceni pode recuar Thaciano para o meio e escalar outro atacante ao lado de Everaldo. O treinador pode ainda optar por um esquema diferente, com três homens na frente. Nesse caso, Cauly teria a função de municiar o ataque. A decisão final só será conhecida minutos antes do início da partida.

“A semana foi muito produtiva. Uma semana muito boa de trabalho, como sempre é. Temos jogadores de altíssima qualidade dentro do elenco. Tenho certeza que a escolha que o professor for fazer vai nos ajudar muito. Na minha função, eu tenho que entregar o meu melhor, ajudando a equipe, ajudando sempre como o professor pede que eu me posicione no campo. E a gente se ajudar dentro de campo”, analisou Caio Alexandre.

FLAMENGO

No Flamengo, o resultado positivo fora de casa é visto como importante para estancar a crise que o clube atravessa. Apesar da vitória sobre o Athletico-PR, na rodada passada da Série A, o técnico Tite não resistiu à pressão e foi demitido. O ex-jogador Filipe Luís assumiu a função e estreou com triunfo sobre o Corinthians, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil.

Em sua segunda partida como treinador, Filipe Luís tem problemas para montar o time. O lateral Alex Sandro sentiu a coxa no último treino e virou desfalque. Ele se juntou a Viña, Pedro, Cebolinha e Luiz Araújo, que já eram ausências por lesões.