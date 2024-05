VALE MUITO

Em estreia de Carpini, Vitória recebe o Botafogo para jogo de 'tudo ou nada' na Copa do Brasil

Rubro-negro precisa ganhar do rival carioca para avançar na competição

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de maio de 2024 às 05:00

Carpini estreará no Vitória diante do Botafogo Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O técnico Thiago Carpini estreará no Vitória em um verdadeiro teste de fogo. Logo em seu primeiro jogo, o treinador terá a dura missão de inverter a desvantagem sofrida para o Botafogo para avançar na Copa do Brasil. As duas equipes medem forças nesta quarta-feira (22), às 19h, no Barradão, pela partida de volta da terceira fase da competição.

No duelo de ida, no Rio de Janeiro, o Glorioso saiu de campo com o 1x0 a seu favor. Dessa forma, o Leão tem apenas um objetivo em casa: vencer. Melhor ainda que seja por dois (ou mais) gols de diferença, o que colocaria o clube vermelho e preto diretamente nas oitavas de final. Ganhar pelo placar mínimo também ajuda, mas forçaria uma disputa de pênaltis.

Será uma tarefa árdua para um técnico que não completou nem uma semana de trabalho na Toca do Leão. Aliás, a previsão era que Carpini estreasse em um outro compromisso, contra o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro. Mas, com a paralisação da Série A por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, o confronto inicial do novo treinador mudou. E ele se viu, de cara, envolvido em uma decisão.

O embate pode ser um divisor de águas ao rubro-negro. Uma classificação sobre o Botafogo, diante de seu torcedor, é o céu para uma equipe que precisa melhorar seus resultados urgentemente. Em um incômodo jejum, o Leão está há sete jogos sem vitórias, com quatro derrotas seguidas.

A situação, inclusive, fez a diretoria recalcular rota, substituindo Léo Condé por Carpini. Se garantir a vaga na próxima fase, o novo técnico pode elevar o moral do elenco para a sequência da temporada - e, quem sabe, fazer o time enfim embalar nos duelos seguintes.

"É um desafio também recuperar a autoestima, confiança desses atletas. É um elenco capacitado. Vamos trabalhar para dar resposta ao torcedor. As coisas não vão acontecer de uma hora para outra. O que passou, passou. Não adianta a gente carregar esse peso dos sete jogos sem vencer. É um novo ciclo, e temos que projetar novos desafios. Que isso não seja mais um peso. A gente procura dividir essa responsabilidade. Vamos ter o primeiro desafio juntos", afirmou Carpini.

Já um tropeço pode significar um ligeiro passeio pelo inferno. Afinal, tem a chance de aumentar ainda mais os questionamentos sobre a equipe, que amarga a zona de rebaixamento no Brasileirão. Com apenas um ponto somado em cinco jogos, o Vitória ocupa a 18ª colocação da competição.

"Que esse novo ciclo comece de maneira muito positiva. O apoio do nosso torcedor é muito importante. É um jogo delicado, de duas grandes equipes. Começamos em desvantagem, e não podemos nos colocar em situação de resolver de qualquer maneira. É um jogo de inteligência, paciência e que o torcedor vai fazer total diferença. Que a gente possa iniciar o ciclo com vitória", avaliou o técnico.

Provável time

Para começar bem sua passagem e avançar às oitavas, Carpini terá que lidar com alguns desfalques. Ele não poderá contar com Willean Lepo, Willian Oliveira, Jean Mota, Everaldo, Felipe Vieira e Raul Cáceres, todos em recuperação de lesão.

Por outro lado, terá à disposição os principais zagueiros da casa, Wagner Leonardo e Camutanga. O primeiro retorna após cumprir suspensão na última partida da Série A. Já o camisa 13 será ausência no próximo compromisso do Brasileirão, por ter sido expulso contra o Vasco, mas está liberado para atuar pela Copa do Brasil.

Carpini, porém, fez mistério sobre a escalação diante do Botafogo, e preferiu elogiar os seis dias de trabalho que teve à frente do elenco.