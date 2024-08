PONTARIA AFIADA

Em fase mais goleadora da carreira, Thaciano iguala Everaldo na artilharia do Bahia no Brasileirão

Contra o Grêmio, camisa 16 marcou duas vezes e encerrou jejum de dez jogos sem balançar as redes

Da Redação

Publicado em 19 de agosto de 2024 às 15:05

Thaciano marcou os dois gols do Bahia na vitória sobre o Grêmio Crédito: Rafael Rodrigues

A ida do Bahia ao Rio Grande do Sul rendeu bons frutos. No sábado (17), o tricolor conseguiu uma grande apresentação, venceu o Grêmio por 2x0 no estádio Alfredo Jaconi e voltou ao G6 do Brasileirão. Entre os atletas do time baiano, o meia-atacante Thaciano tem motivos de sobra para colocar um sorriso no rosto.

No melhor estilo "lei do ex", o jogador que passou pelo Grêmio marcou os dois gols da vitória tricolor e, por isso, evitou comemorar, mas saiu de campo feliz com o próprio desempenho. Entre Brasileirão e Copa do Brasil, Thaciano não balançava as redes há dez jogos. O último tento havia sido no triunfo por 2x0 sobre o Juventude, em julho, na Fonte Nova.

"É bom sempre estar na média, minha mãe falava que a gente passa de ano. É isso. Espero continuar fazendo meu papel com a camisa que visto hoje, é a minha casa, onde tenho muitos amigos. A torcida tem um carinho enorme por mim e eu por eles", afirmou Thaciano.

Thaciano é o artilheiro do Bahia na temporada, com 14 gols Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Meia de origem, o camisa 16 vive em 2024 o seu ano mais artilheiro da carreira. Fixado no ataque por Rogério Ceni, Thaciano ocupa o posto de maior goleador do clube na temporada, com 14 gols. Everaldo e Jean Lucas, com nove tentos cada, aparecem na sequência. O trio tem a companhia do colombiano Oscar Estupiñan, que antes de deixar o Esquadrão balançou as redes oito vezes.

Os dois gols contra o Grêmio, aliás, fizeram Thaciano empatar com Everaldo na artilharia do Bahia no Brasileirão. Companheiros de ataque, cada um soma agora seis tentos na Série A. Até o técnico Rogério Ceni aproveitou a boa fase do atleta para fazer elogios.

“Eu gosto muito do Thaciano, primeiro pela pessoa que ele é, o profissional no dia a dia. Hoje está mais acostumado a essa função que está fazendo, mas no ano passado jogou pra gente por dentro, como tripé, como atacante aberto pela esquerda... é um jogador que te oferece alternativas. Ele não é um Everton Ribeiro, não é um cabeceador fora de série, mas é um bom cabeceador. É um coringa que te ajuda na frente, no meio, e sem bola é um jogador interessantíssimo. Sem a bola ele ajusta coisas erradas que tem no time”, analisou.

Com o faro goleador ativado outra vez, Thaciano diz que o time tirou um peso das costas após voltar a vencer. O Bahia por uma sequência de seis partidas sem triunfos entre o Brasileirão e a Copa do Brasil - a pior fase do time na temporada -, mas engatou três triunfos seguidos contra Botafogo, Vitória e Grêmio, respectivamente.

O objetivo agora é o de manter a regularidade positiva para não sair da zona de classificação da Libertadores e subir mais posições na tabela. O próximo compromisso da equipe na Série A será no domingo, contra o Botafogo, às 16h, na Fonte Nova.