DUELO DE CAMPEÕES

Em jogo atrasado, Bahia e Ceará se enfrentam na Fonte Nova pela Copa do Nordeste

Tricolor recebe o time alvinegro nesta quarta-feira (26), às 19h

Gabriel Rodrigues

Publicado em 26 de março de 2025 às 05:00

Cauly é uma das peças do Bahia para enfrentar o Ceará Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Depois de conquistar o título de campeão baiano dentro do Barradão, o Bahia não terá muito tempo para comemorar. Nesta quarta-feira (26), o tricolor tem um novo desafio na temporada. O time encara o Ceará, às 19h, na Arena Fonte Nova, pela Copa do Nordeste. >

O duelo com o alvinegro é um jogo atrasado da 4ª rodada da competição, e vale a liderança do Grupo B. Mesmo com duas partidas a menos, o Bahia ocupa a ponta da chave, com 10 pontos. O tricolor é seguido de perto por CSA e Ceará, que têm a mesma pontuação, mas leva vantagem no saldo de gols. >

Por isso, o time baiano sabe que não pode vacilar em casa. A tendência, no entanto, é a de que Rogério Ceni coloque em campo uma equipe considerada alternativa. >

Além do desgaste no clássico contra o Vitória na final do estadual, o Esquadrão vem enfrentando uma maratona de jogos decisivos. Nos próximos dias, o clube terá duelos contra Corinthians e Internacional pelas estreias no Campeonato Brasileiro e fase de grupos da Copa Libertadores, respectivamente. >

Jogadores como Everton Ribeiro, Caio Alexandre e Erick Pulga devem ser poupados. A decisão abre chance para outros atletas mostrarem serviço. O goleiro Ronaldo, por exemplo, estreou na vitória por 2x1 sobre o CSA, em Maceió, e pode ganhar a primeira oportunidade na Fonte Nova. >

JOGO DAS FAIXAS>

Por sinal, apesar de valer a liderança da chave no Nordestão, a partida de hoje pode ser encarada como o “jogo das faixas” na Fonte.>

Se de um lado os tricolores celebram a conquista do estadual, do outro o Ceará também comemora o Campeonato Cearense vencido sobre o rival Fortaleza, no último final de semana. >

O primeiro troféu pelo tricolor deixou Rogério Ceni mais tranquilo para o restante da temporada. Após o Ba-Vi, ele não escondeu a felicidade na mesma semana em que completou 100 jogos no comando do Bahia.>

“Chegar aos 100 jogos em um clube no Brasil é motivo de orgulho, é muita troca, muita pressão. Você tem que ganhar todos os dias. Esse ano estamos bem, são 17 jogos para esse time, e perdemos apenas um. Não fizemos uma grande jornada, mas nos mantivemos invictos e com o título. Agora nos jogos que não forem tão decisivos, temos que produzir mais, jogar mais, render mais na parte técnica”, analisou. >

No Ceará, o técnico Léo Condé colhe os louros do acesso à Série A no ano passado e pelo título na atual temporada, mas tem problemas para montar o time que enfrenta o Bahia. >

O treinador perdeu pelo menos três peças importantes. Por questões contratuais, o lateral esquerdo Matheus Bahia e o zagueiro Marcos Victor estão fora do jogo, já que pertencem ao tricolor.>

Já o atacante Pedro Raul, artilheiro do time na temporada, com cinco gols, está machucado e não embarcou para Salvador. Bruno Tubarão, Richardson e Pedro Henrique completam a lista de atletas que estão no DM.>