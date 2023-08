Destaque contra o América, Camilo Cándido deve ser mantido no time titular. Crédito: FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia

Depois de encerrar a sequência de seis jogos sem vencer, o Bahia tenta agora embalar uma fase positiva no Brasileirão. Neste domingo (13), o tricolor terá a chance de confirmar a reação, encara o Atlético-MG, às 11h, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte.



A partida marca o fim do primeiro turno para as equipes, que vivem fases distintas, mas complicadas na temporada. O time baiano luta contra o rebaixamento. O Esquadrão inicia a rodada na 16ª colocação, com 18 pontos.

A vitória fora de casa pode garantir ao Bahia terminar a primeira metade da Série A fora do Z4, e daria um alívio para o início do returno. Mesmo com o triunfo sobre o América-MG, na última rodada, na Fonte Nova, o trabalho do técnico Renato Paiva segue questionado.

“É um jogo, como todos os outros, de suma importância para a gente, depois de uma sequência não tão boa que a gente vinha, e agora a gente vem de um triunfo importante em casa contra o América-MG. É dar sequência, pois a gente precisa pontuar para sair dessa fase incômoda”, analisou o meia Thaciano.

Para ele, a vitória na última rodada tirou um peso das costas do elenco. Thaciano reforçou o coro de outros atletas e do técnico Renato Paiva, explicando que time estava fazendo bons jogos, mesmo sem conseguir os triunfos.

“É sempre bom vencer. A gente vinha há algum tempo sem o triunfo, por mais que viesse fazendo jogos regulares o resultado não estava acontecendo. A confiança agora aumenta com o triunfo. A gente espera fazer uma boa partida para dar sequência”, completou.

No Mineirão, Renato Paiva deve manter a base do time que venceu o América-MG. A única mudança é o retorno do zagueiro Gabriel Xavier na vaga de Vitor Hugo.

No meio-campo, a tendência é pela manutenção do tripé formado por Rezende, Thaciano e Cauly. Com isso, Acevedo segue entre as opções no banco.

O atacante Rafael Ratão e o lateral Camilo Cándido, deixaram boa impressão na Fonte Nova e também devem ser mantidos.

Atlético-MG

Do outro lado, o Atlético-MG tenta dar uma resposta após ser eliminado pelo Palmeiras na Libertadores no meio da semana. O técnico Felipão também está sob pressão. Desde que chegou ao alvinegro, ele venceu apenas um dos 11 jogos que comandou.

Fora da Copa do Brasil e longe das primeiras colocações na Série A, o principal objetivo da equipe será o de conquistar uma vaga para a Libertadores do próximo ano.

O clima de insatisfação da torcida pode ser um combustível a ser explorado pelo Bahia para voltar a Salvador com os três pontos.

Felipão será obrigado a mudar o time. O lateral direito Saraiva está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O zagueiro Igor Rabello se machucou contra o Palmeiras e se juntou ao também lesionado Zaracho.

Confira as prováveis escalações:

Atlético-MG: Everson, Mariano, Maurício Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Battaglia e Hyoran; Hulk, Pavón e Paulinho. Técnico: Felipão.