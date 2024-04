SÉRIE A2

Em momentos opostos, Bahia e Doce Mel fazem duelo baiano no Brasileiro feminino

Equipes se enfrentam neste sábado (27), em Jequié, pela Série A2

Da Redação

Publicado em 27 de abril de 2024 às 04:55

Bahia lidera o grupo A da Série A2 do Brasileirão feminino Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Em momentos opostos, Bahia e Doce Mel fazem neste sábado (27), um clássico baiano na Série A2 do Campeonato Brasileiro feminino. As equipes se enfrentam às 19h, no estádio Waldomiro Borges, em Jequié, mando de campo do time do Interior.

Contra o Doce Mel, as Mulheres de Aço defendem a invencibilidade e liderança do Brasileirão. As tricolores venceram os dois primeiros jogos da competição e lideram o Grupo A, com seis pontos. A técnica Camila Lindsay ganhou os reforços da meia Luana e da atacante Miúda.

Do outro lado, o Doce Mel busca o primeiro ponto na competição. A equipe estreou com derrota por 4x0 para o Taubaté-SP, fora de casa, e na última rodada caiu diante do São José-SP, em casa. O time é o lanterna da chave.