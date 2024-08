RUMO ÀS QUARTAS

Em noite de heroi, Luciano Rodríguez marca aos 41 do 2º tempo e Bahia elimina o Botafogo na Copa do Brasil

Esquadrão venceu o Botafogo por 1x0 e se garantiu na próxima fase do torneio mata-mata

Gabriel Rodrigues

Publicado em 7 de agosto de 2024 às 21:11

Luciano Rodríguez comemora após marcar o gol do Bahia sobre o Botafogo Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Depois de viver uma tarde de vilão ao perder dois gols diante do Fluminense, no Maracanã, o uruguaio Luciano Rodríguez experimentou o doce sabor de ser o heroi do Bahia. Foi dele o gol que fez o Esquadrão despachar o Botafogo e avançar às quartas de final da Copa do Brasil, em duelo disputado na noite desta quarta-feira (7), na Fonte Nova.

Em um jogo onde as duas equipes buscaram o gol, o Bahia teve um jogador a mais em todo segundo tempo depois que Gregore foi expulso, e pressionou o Botafogo. O gol da classificação tricolor veio apenas na reta final do confronto. Lucho saiu do banco e contou com o passe de Everton Ribeiro para, aos 41 minutos, decretar o placar de 1x0 para o time baiano.

O uruguaio não conteve a emoção e celebrou o tento com a torcida que fez muita festa nas arquibancadas da Fonte Nova.

O próximo adversário do tricolor na Copa do Brasil será decidido em sorteio. Antes disso, o Bahia mira o clássico contra o Vitória, neste domingo (11), às 16h, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro.

O JOGO

Precisando vencer para avançar de fase, Rogério Ceni colocou força máxima em campo. O treinador escalou o tricolor com o time que foi titular durante boa parte do primeiro turno do Brasileirão. Juba voltou à lateral esquerda, enquanto Cauly teve as companhias de Thaciano e Everaldo no ataque.

Quando a bola rolou, as duas equipes mostraram que fariam um jogo de trocação franca no ataque. Com apenas dois minutos, Arias recebeu livre na grande área e poderia ter finalizado, mas tentou cruzar e a marcação afastou. Logo depois, o Botafogo respondeu em escapada rápida de Luiz Henrique. O chute passou perto e foi para fora.

Com a marcação atrás da linha da bola, o tricolor cercava o adversário quando não tinha a bola e apostava na transição rápida de pé em pé para chegar ao ataque. Faltava acertar o último passe para deixar os homens de frente em boa condição para finalizar.

O Botafogo não levava muito perigo, mas aos 23 minutos teve a chance de abrir o placar. No vacilo tricolor, o estreante Thiago Almada recebeu na grande área e cruzou para Luiz Henrique. A bola passou por Marcos Felipe, mas com o gol aberto o atacante pegou mal e perdeu uma chance incrível.

A partir dos 30 minutos, o Bahia começou a errar muitos passes na defesa e deu espaços para o Botafogo atacar. Na reta final do primeiro tempo, o time baiano ficou com um jogador a mais em campo. Gregore acertou uma cotovelada no rosto de Arias em disputa pelo alto e após revisão no VAR recebeu cartão vermelho.

A vantagem numérica do Bahia fez o Botafogo se fechar na defesa e jogar no contra-ataque. O tricolor se lançou ao campo ofensivo, mas encontrou um ferrolho. O time baiano também precisava se preocupar com as investidas do rival.

Justamente em uma jogada de velocidade, o clube carioca balançou as redes, mas a arbitragem flagrou impedimento de Mateo Ponte e o tento foi anulado. Pouco antes, Rogério Ceni havia trocado Cauly por Biel. A mudança colocou fogo no jogo e o Esquadrão apertou o Botafogo.

O Esquadrão era melhor na partida, mas ainda precisava acertar o pé para fazer o gol que garantiria a classificação direta. Aos 25 minutos, Juba cruzou na medida, Biel ajeitou de peito e Thaciano tentou tocar na saída de John, mas parou no goleiro.

Pelo alto, Everaldo tentou de cabeça e só não fez o gol porque o zagueiro Bastos chegou primeiro e mandou para escanteio. Na reta final da partida, o duelo ficou mais físico, com muitas faltas e disputas no meio-campo.

Quando o confronto parecia caminhar para um empate sem gols no tempo normal, eis que surgiu o heroi tricolor. Biel iniciou a jogada e virou para Everton Ribeiro. O camisa 10 deu passe açucarado e Luciano Rodríguez bateu forte, sem chances para o goleiro, abrindo o placar aos 41 minutos.

O uruguaio, que ficou marcado por perder duas boas chances contra o Fluminense, foi para a torcida e comemorou bastante. Foi o suficiente para garantir o Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

Bahia 1x0 Botafogo - Copa do Brasil (oitavas de final - volta)

Bahia: Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (De Pena), Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly (Biel); Thaciano (Luciano Rodríguez) e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Botafogo: John, Mateo Ponte, Bastos, Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas (Allan) e Savarino (Tchê Tchê); Luiz Henrique (Carlos Alberto), Igor Jesus e Thiago Almada (Danilo). Técnico: Artur Jorge

Local: Fonte Nova

Gols: Luciano Rodríguez, aos 41 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Luciano Rodríguez (Bahia); Thiago Almada, Barboza, Bastos (Botafogo)

Cartão vermelho: Gregore (Botafogo)

Público: 36.549 pagantes

Renda: R$ 1.202.669,50

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS)