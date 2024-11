CONSCIÊNCIA NEGRA

Em parceria com Carlinhos Brown, Bahia prepara lançamento de novo uniforme em homenagem ao Novembro Negro

Camisa terá cor azul e estreia acontecerá em duelo contra o Palmeiras

O Bahia está preparando um novo uniforme para ser lançado na atual temporada. Em parceria com o cantor Carlinhos Brown, o clube baiano divulgará uma uma camisa em homenagem ao Novembro Negro. A nova indumentária será utilizada oficialmente no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, no confronto com o Palmeiras, às 18h, na Fonte Nova.

O novo uniforme será lançado em evento com Carlinhos Brown, nesta quarta-feira (13), no Candyall Guetho Square. De acordo com o Esquadrão, a camisa terá cor azul e "traz elementos culturais presentes na trajetória do multi-instrumentista, cantor e compositor baiano filho do Candeal".