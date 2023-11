Em recuperação, Nadal evita apontar data para retorno 'Sei que voltarei a jogar tênis’

O tenista espanhol Rafael Nadal afirmou, nesta quarta-feira, que vem progredindo bem da lesão que o afastou das quadras e que agora tem a certeza de que "voltará a jogar tênis " A declaração foi dada durante um evento em uma clínica de tênis em Barcelona. Na entrevista, no entanto, o ex-número um do mundo não quis estabelecer um prazo para o seu retorno.



"Quando eu souber quando voltarei a jogar, podem ter a certeza de que serei o primeiro a dizer", afirmou o tenista que deixou no ar a possibilidade de reaparecer na disputa do próximo Aberto da Austrália.