Em reencontro com o Bahia, Vitória vai tentar se impor novamente no clássico

Segundo Ba-Vi do ano será na Fonte Nova, hoje, às 21h30

Publicado em 20 de março de 2024 às 05:00

Osvaldo balançou a rede duas vezes no primeiro Ba-Vi de 2024 Crédito: VICTOR FERREIRA / ECVITÓRIA

Soberano no Ba-Vi inaugural de 2024, o Vitória reencontra o principal rival com o desafio de ganhar pela primeira vez como visitante nesta edição da Copa do Nordeste. A ideia é se impor novamente diante do tricolor no segundo clássico do ano, só que na Fonte Nova. A bola rola às 21h30, em jogo válido pela 6ª rodada do regional.

O Leão disputou cinco partidas no campeonato, duas delas longe de Salvador. Logo na estreia, o rubro-negro empatou sem gols com o Altos, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Depois, perdeu por 2x0 para a Juazeirense, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. A campanha geral fora de casa na temporada, incluindo o Campeonato Baiano, tem 45,8% de aproveitamento.

Uma vitória como visitante, além de acabar com o jejum no regional, garantirá o time do técnico Léo Condé no G4 do Grupo A. Na 3ª posição, o Leão tem os mesmos oito pontos de CRB, Botafogo-PB e Maranhão, 4º, 5º e 6º colocados, respectivamente. O rubro-negro leva a melhor contra a equipe alagoana no número de tentos marcados, e tem saldo de gols superior que os outros dois adversários.

O Vitória pode até assumir a liderança da chave. Para isso, vai precisar derrotar o Bahia e torcer por tropeços de Sport e River-PI, que são atualmente líder e vice-líder, respectivamente. A última vez que o rubro-negro ganhou do tricolor fora foi em 8 de fevereiro de 2020, por 2x0, também pelo Nordestão. Thiago Carleto e Vico garantiram o placar na Fonte Nova.

Um novo resultado positivo no clássico, além de dar ao Leão ainda mais moral na atual temporada, manterá a ótima fase em que o clube se encontra. A equipe do técnico Léo Condé está invicta há sete jogos. Do primeiro Ba-Vi do ano para cá, foram seis vitórias e um empate. Entre as conquistas, está a classificação para as semifinais do Baiano, após lamentar eliminação na fase de grupos de cinco edições seguidas.

PEÇAS DIFERENTES

O Vitória entrará em campo com escalação diferente da usada no primeiro Ba-Vi do ano, quando venceu o principal rival por 3x2, no Barradão. Osvaldo, duas vezes, e Alerrandro definiram o placar. Thaciano e Everton Ribeiro balançaram a rede para o Bahia.

O técnico Léo Condé não tem a opção de repetir o time, já que Dudu está suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo. O volante também trata um incômodo na panturrilha. Rodrigo Andrade, que começou no banco no clássico anterior, formará o trio no meio-campo com Willian Oliveira e Matheusinho.

A lateral direita terá Patric Calmon ao invés de Lucas Esteves. O primeiro tem a preferência de Condé, mas estava machucado no primeiro Ba-Vi e ficou de fora.

Uma terceira modificação deve ocorrer no ataque por ordens médicas. Iury Castilho ficou fora dos dois treinamentos para a partida, e Mateus Gonçalves é o mais cotado para assumir a vaga. Luan Santos, um dos novos reforços contratados pelo clube, também pode aparecer no time titular. Além dele, Reynaldo, Léo Naldi e Luiz Adriano também estão relacionados.