ATACANTE

Em seu melhor ano, Yuri Alberto despista sobre permanência no Corinthians e sonha com seleção

"É o meu melhor ano disparado", disse o jogador

O atacante Yuri Alberto vem sendo um dos responsáveis por tirar o Corinthians da zona de rebaixamento e colocá-lo na briga por vaga na próxima edição da Copa Libertadores. O jogador admitiu que está em seu melhor momento na carreira e já sonha com uma vaga na seleção brasileira, hoje comandada pelo técnico Dorival Júnior.

"Estou muito feliz pelo meu momento aqui no Corinthians. É o meu melhor ano disparado, não só no Corinthians, mas na carreira. Ano passado tive dificuldade, mas sempre consegui ajudar com gols, fiz 15. Hoje, estou feliz aqui, mas o futuro a Deus pertence", disse o atacante, que revelou os seus próximos objetivos.