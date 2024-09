PARIS 2024

Encerramento das Paralimpíadas: onde assistir ao vivo e horário

O encerramento das Paralimpíadas de Paris acontecerá neste domingo, 8 de setembro. Após 12 dias de competições, o evento marcará o fim de Paris 2024. A cerimônia de despedida será realizada no Stade de France, arena que abrigou as provas de atletismo.Assim como os Jogos Olímpicos, a previsão é que a cerimônia dure três horas, com início programado para as 15h30min (horário de Brasília). A celebração homenageará não apenas os atletas, mas também marcará a passagem do bastão paralímpico para os próximos anfitriões, Los Angeles 2028.