FUTEBOL

Enchente em Barcelona inunda casa de Lewandowski; veja

Esposa do centroavante, Anna Lewandowska mostrou imagens do estrago provocado pela tempestade

Depois de castigar a região de Valência e Extremadura, agora é a vez de Barcelona sofrer com as fortes chuvas na Espanha. Nesta segunda-feira (4), a casa do centroavante polonês Robert Lewandowski foi afetada pela tempestade.

Por conta do mau tempo, o elenco profissional do Barcelona realizou suas atividades na parte interna do ginásio. O time do técnico Hansi Flick tem um compromisso nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões, quando visita o Estrela Vermelha, em jogo válido pela quarta rodada do torneio.