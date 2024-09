FUTEBOL

Endrick aparece no top 3 de melhores jovens do futebol; veja lista

Atacante brasileiro está atrás apenas de dupla do Barcelona em estudo do Observatório do Futebol (CIES)

Estadão

Publicado em 11 de setembro de 2024 às 15:01

Endrick em treino da Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Endrick continua com a moral em alta. A apresentação ruim nos 45 minutos iniciais diante do Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, e o tempo em campo com a camisa do Real Madrid não mexem com o prestígio da revelação palmeirense, que figura no Top 3 de melhores jovens em estudo feito pelo Observatório do Futebol (CIES), divulgado nesta quarta-feira (11).

Apenas dois jogadores do rival Barcelona aparecem na frente de Endrick na lista do CIES: os espanhóis Pau Cubarsí, de 17 anos, e o prodígio Lamine Yamal, de 16, eleito o melhor de todos após conquistar a Eurocopa diante da Inglaterra.

O brasileiro superou outras grandes promessas que começam a despontar com sucesso, casos de Warren Zaire-Emery, volante do Paris Saint-Germain, Kobbie Mainoo, meio-campista do Manchester United, e Kendry Páez, joia da seleção venezuelana.

"Acompanhamos regularmente todos os estudos produzidos pelo CIES, pela sua credibilidade e metodologia, sistematizada, e baseada em evidências. Nesse, que considera a experiência em campo dos jovens em competições relevantes, de clubes e seleções, Endrick é o primeiro entre os não europeus, e um dos três primeiros do mundo, por conta do seu sucesso precoce e das etapas que 'queimou' sempre", frisou Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports Brazil, agência que administra a carreira do atacante.

"Já atua na seleção brasileira principal desde quando poderia defender até mesmo a das categorias sub-17, o que ainda é raro nos países já campeões do mundo", completou Freitas, citando algo levado em consideração no estudo, que leva como parâmetro de comparação o nível de experiência em relação a outros jovens jogadores da mesma posição e idade ao redor do mundo. Endrick é 2,41 mais experiente que os adversários tidos como seus concorrentes diretos.

Confira os 10 melhores do ranking de jovens do CIES:

1º - Lamine Yamal (Barcelona) - 2,75 mais experiência

2º - Pau Cubarsí (Barcelona) - 2,42

3º - Endrick (Real Madrid) - 2,41

4º - Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain) - 2,40

5º - Kobbie Mainoo (Manchester United) - 2,32

6º - Archie Gray (Tottenham) - 2,31

7º - Guillaume Restes (Toulouse) - 2,30

8º - Kendry Páez (Independiente del Valle) - 2,27

9º - João Neves (Paris Saint-Germain) - 2,24