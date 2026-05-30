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Escalação do Bahia: Rogério Ceni promove mudanças e define time para enfrentar o Botafogo

Tricolor de Aço encara o Fogão na Arena Fonte Nova, pela 18ª rodada do Brasileirão

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de maio de 2026 às 16:42

Bahia encara o Botafogo na Arena Fonte Nova Crédito: Divulgação/ECB

O Bahia está escalado para enfrentar o Botafogo nesta noite, às 17h30, na Arena Fonte Nova, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em busca de encerrar a incômoda sequência de oito partidas sem vencer, o técnico Rogério Ceni promoveu diversas mudanças na equipe em relação ao time que foi derrotado pelo Coritiba na rodada passada.

Campanha do Bahia na Série A 1 de 16

No gol, o treinador não poderá contar com Léo Vieira, que sofreu uma grave lesão no joelho e está fora do restante da temporada. Em contrapartida, Ronaldo retorna após se recuperar de uma lesão no cotovelo e reassume a titularidade.

As laterais também sofreram alterações. Sem Luciano Juba, que segue no departamento médico, e após perder Iago Borduchi por lesão de última hora, Ceni optou por escalar o jovem Zé Guilherme no setor.

Pela direita, Gilberto ganha uma oportunidade entre os titulares. Já na zaga, Mingo retorna à equipe principal e forma dupla com David Duarte, substituindo Kanu, que começa no banco de reservas.

No meio-campo, Erick e Rodrigo Nestor voltam após cumprirem suspensão na rodada anterior e reassumem suas vagas entre os titulares. A dupla se junta a Caio Alexandre na formação do setor, enquanto Jean Lucas e Everton Ribeiro deixam a equipe inicial.

No ataque, a única mudança é a entrada de Kike Olivera no lugar de Sanabria. Assim, o Tricolor terá Erick Pulga e Willian José completando o trio ofensivo.

Dessa forma, o Bahia está escalado com: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Mingo e Zé Guilherme; Caio Alexandre, Erick e Rodrigo Nestor; Erick Pulga, Kike Olivera e Willian José.