Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Escalação do Bahia: Rogério Ceni promove mudanças e define time para enfrentar o Botafogo

Tricolor de Aço encara o Fogão na Arena Fonte Nova, pela 18ª rodada do Brasileirão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 30 de maio de 2026 às 16:42

Bahia encara o Botafogo na Arena Fonte Nova
Bahia encara o Botafogo na Arena Fonte Nova Crédito: Divulgação/ECB

O Bahia está escalado para enfrentar o Botafogo nesta noite, às 17h30, na Arena Fonte Nova, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em busca de encerrar a incômoda sequência de oito partidas sem vencer, o técnico Rogério Ceni promoveu diversas mudanças na equipe em relação ao time que foi derrotado pelo Coritiba na rodada passada.

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Coritiba 3x2 Bahia - 17ª rodada do Brasileirão por Catarina Brandão/EC Bahia
1 de 16
Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

No gol, o treinador não poderá contar com Léo Vieira, que sofreu uma grave lesão no joelho e está fora do restante da temporada. Em contrapartida, Ronaldo retorna após se recuperar de uma lesão no cotovelo e reassume a titularidade.

As laterais também sofreram alterações. Sem Luciano Juba, que segue no departamento médico, e após perder Iago Borduchi por lesão de última hora, Ceni optou por escalar o jovem Zé Guilherme no setor.

Pela direita, Gilberto ganha uma oportunidade entre os titulares. Já na zaga, Mingo retorna à equipe principal e forma dupla com David Duarte, substituindo Kanu, que começa no banco de reservas.

No meio-campo, Erick e Rodrigo Nestor voltam após cumprirem suspensão na rodada anterior e reassumem suas vagas entre os titulares. A dupla se junta a Caio Alexandre na formação do setor, enquanto Jean Lucas e Everton Ribeiro deixam a equipe inicial.

Leia mais

Imagem - Bahia x Botafogo: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Bahia x Botafogo: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Imagem - Bahia renova contrato de artilheiro do sub-20 após chances no time principal

Bahia renova contrato de artilheiro do sub-20 após chances no time principal

Imagem - Bahia recebe o Botafogo para chegar à Copa do Mundo com fim do jejum de triunfos

Bahia recebe o Botafogo para chegar à Copa do Mundo com fim do jejum de triunfos

No ataque, a única mudança é a entrada de Kike Olivera no lugar de Sanabria. Assim, o Tricolor terá Erick Pulga e Willian José completando o trio ofensivo.

Dessa forma, o Bahia está escalado com: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Mingo e Zé Guilherme; Caio Alexandre, Erick e Rodrigo Nestor; Erick Pulga, Kike Olivera e Willian José.

Além de Léo Vieira, Luciano Juba e Iago Borduchi, o Esquadrão também não conta com Acevedo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e com o atacante Ruan Pablo, que segue em fase de transição física.

Tags:

Bahia Botafogo Campeonato Brasileiro

Mais recentes

Imagem - Penúltimo teste antes da Copa! Veja onde assistir Brasil x Panamá, horário e escalações

Penúltimo teste antes da Copa! Veja onde assistir Brasil x Panamá, horário e escalações
Imagem - Carlo Ancelotti anuncia escalação do Brasil para amistoso e define capitão da Copa do Mundo

Carlo Ancelotti anuncia escalação do Brasil para amistoso e define capitão da Copa do Mundo
Imagem - Ancelotti garante Neymar na Copa do Mundo 2026 e descarta corte por lesão: 'os 26 escolhidos são esses'

Ancelotti garante Neymar na Copa do Mundo 2026 e descarta corte por lesão: 'os 26 escolhidos são esses'