Escapa? Faltando 10 rodadas para o fim da Série A, Vitória pegará rivais diretos

Leão tem permanência na primeira divisão como principal objetivo no ano

Alan Pinheiro

Publicado em 1 de outubro de 2024 às 05:00

Comandado por Thiago Carpini, o Leão chega para a reta final do torneio fora do Z4 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A volta do Vitória à Série A está sendo uma montanha-russa de emoções. Entre altos e baixos que marcam o desempenho do Leão, há o flerte com o rebaixamento e momentos de respiro em meio à briga para continuar na primeira divisão, o principal objetivo do clube no ano. Para cumprir a missão, os últimos 10 jogos do Brasileirão serão o caminho para poder comemorar a permanência ao fim do ano.

Dos próximos confrontos, metade será realizada no Barradão, enquanto as outras cinco partidas acontecerão fora de Salvador. Até o fim da competição, a torcida apoiará a equipe em casa contra Red Bull Bragantino, Fluminense, Corinthians, Fortaleza e Grêmio. Já os duelos com Atlético-MG, Athletico-PR, Criciúma, Botafogo e Flamengo serão como visitante.

Os adversários se encontram, na maioria, em posições mais próximas à 16ª posição, colocação atual do rubro-negro. Apenas quatro times que ainda vão enfrentar o Vitória estão na primeira metade da tabela.

No primeiro turno do Brasileirão, essa mesma sequência enfrentada pelo Leão terminou com um saldo pequeno em relação ao que o clube precisa para alcançar o seu objetivo. Foram três vitórias e sete derrotas contra os mesmos oponentes. Se repetir o desempenho, o fim da competição teria o rubro-negro como uma das quatro equipes rebaixadas à segunda divisão.

A afirmação é baseada nos cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Segundo os dados, uma equipe que termine a Série A com 37 pontos tem 100% de chance de cair.

O Vitória precisa mirar os 45 pontos, pontuação considerada como o número mágico para se manter na elite nacional. No entanto, a tendência é de que a nota de corte desta temporada seja menor. Se o rendimento de 40% como mandante e 26% como visitante for mantido, o Leão terminaria o torneio com 38 pontos, igualmente ruim para o objetivo do clube.

Já caso a equipe consiga manter o aproveitamento de 40% dos últimos 10 jogos disputados, mais 13 pontos seriam somados. Assim, os comandados de Thiago Carpini encerrariam a competição com 41 pontos. No entanto, os cálculos da UFMG apontam que essa pontuação deixaria o rubro-negro com 49,7% de chance de não conseguir se salvar.

Assim, a projeção que deve ser feita pelo time é de alcançar entre 43 e 45 pontos, onde a possibilidade de rebaixamento varia de 10% a 0,7% na atual rodada. Para chegar aos 43 pontos, o clube teria que somar mais 15. Ou seja, necessitaria de um rendimento de 50%.

Independente do cenário, o Vitória vai precisar melhorar o desempenho. Todos os últimos 10 jogos precisam ser tratados como finais. A primeira delas acontece no próximo sábado (5), às 16h30, quando o time enfrenta o Atlético-MG na Arena MRV, pela 29ª rodada do Brasileirão.

As próximas 10 partidas do Vitória

Atlético-MG x Vitória

Vitória x Red Bull Bragantino

Vitória x Fluminense

Athletico-PR x Vitória

Vitória x Corinthians

Criciúma x Vitória

Botafogo x Vitória

Vitória x Fortaleza

Vitória x Grêmio