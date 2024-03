ESPORTE

Esgrima: Nathalie Moellhausen conquista bronze em Budapeste e se garante nas Olimpíadas

A brasileira Nathalie Moellhausen conquistou o bronze no Grand Prix de Budapeste de espada feminina. A esgrimista caiu na semifinal do evento, mas garantiu o lugar no pódio. Além disso, sacramentou a sua vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

No início do torneio, ela abriu a chave principal do evento vencendo a americana Margherita Vincenti por 7 a 6. Logo depois, superou a italiana Federica Isola pelo placar de 11 a 10. Pelas oitavas de final, derrotou a russa Iana Bekmurzova, o que classificou a brasileira para um duelo contra a honconguesa Vivian Kong, atual líder do ranking mundial.