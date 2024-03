VEJA LISTA

Espanha anuncia convocados para amistosos contra Brasil e Colômbia

A Real Federação Espanhola de Futebol anunciou, nesta sexta-feira (15), a lista de 26 jogadores que vão defender a seleção da Espanha nos amistosos diante do Brasil e da Colômbia, marcados para o final do mês de março. A novidade da relação é a presença de Pau Cubarsí, zagueiro de apenas 17 anos, do Barcelona.

O jovem defensor chamou a atenção na partida em que o time catalão obteve a classificação às quartas de final da Liga dos Campeões com o triunfo de 3x1 sobre o Napoli. Ao final do encontro, ele foi eleito o nome da partida.

Esta é a primeira convocação do atleta para a seleção. Na entrevista coletiva, o técnico Luís de la Fuente explicou os motivos de convocar um atleta tão jovem para os dois amistosos contra as seleções sul-americanas.

"Todos nós que vimos o Pau Cubarsí jogar não tivemos dúvidas sobre o jogador de futebol que ele é. Tem muita categoria. Nós o conhecíamos desde as categorias inferiores e não estamos surpresos, pois sabemos do seu potencial. Nunca olhamos para a carteira de identidade, mas sim para a performance", afirmou o treinador.

Curbarsí fez a sua estreia no time principal do Barcelona no dia 18 de janeiro deste ano, em partida pela Copa do Rei. Até aqui, ele tem 12 partidas pelo time profissional. Outra promessa que também está na lista é o atacante Yamal, do Barcelona, de apenas 16 anos.