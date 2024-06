GOLEADA SOBRE JAMAICA

'Essa é a energia que a gente vai levar para a Olimpíada', comemora a baiana Rafaelle

Zagueira não escondeu a emoção de participar de jogo histórico em Salvador; Marta e Jheniffer também celebram

Da Redação

Publicado em 4 de junho de 2024 às 23:21

Baiana Rafaelle saiu de campo feliz da vida com o resultado na Fonte Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Os últimos dois testes da Seleção Brasileira feminina antes da Olimpíada de Paris-2024 terminaram com saldo maravilhoso: duas goleadas por 4x0 sobre a Jamaica. A última delas em Salvador, na primeira partida da história da equipe em solo baiano. Debinha, Jheniffer (2x) e Marta fizeram a alegria dos mais de 31 mil torcedores presentes na Fonte Nova, na noite desta terça-feira (4).

Quem comemorou bastante o resultado foi a ‘anfitriã’ do Brasil, a zagueira Rafaelle. Baiana de Cipó, ela não escondeu a emoção de ter participado de todos os 90 minutos do duelo histórico. “Uma vitória por 4x0, com gol da Rainha, acho que não tinha como ser melhor”, comemorou, ao SporTV.

“Só queria agradecer à torcida por essa festa maravilhosa. Acho que o que a gente leva desse último jogo antes da Olimpíada é essa energia da torcida brasileira, da Bahia, do Nordeste. Foi lindo. Dois últimos jogos, com grande público. Só mostra a força do futebol feminino. Acho que a gente está construíndo isso para a Copa de 2027. Fico muito feliz. Essa é a energia que a gente vai levar para a Olimpíada. Só tenho a agradecer. Gratidão pela torcida, pelo Nordeste, pelo Brasil que está acompanhando e amando cada vez mais o futebol feminino”, completou.

Preparação

Para os dois amistosos, o técnico Arthur Elias convocou 26 jogadoras. Agora, ele terá que reduzir a lista, e definir quem serão as 18 atletas que vão representar o Brasil na Olimpíada. Entre elas, a expectativa é pela presença de Marta, que marcou três gols nas partidas contra a Jamaica, em Pernambuco e na Bahia.

“Deus me agraciou mais uma vez. Primeiro, nosso treinador resolveu me colocar, gostaria muito de entrar nesse jogo para jogar em frente a essa torcida, aqui na Bahia. Não podia faltar um golzinho. Muito feliz. Pelo resultado, pelos dois jogos”, comemorou.

“Acho que agora é o momento de analisar o que a gente conseguiu fazer nesses dois jogos. Ficar na expectativa. Até porque obviamente ele [Arthur Elias] tem um grupo qualificado. Não só as 26 que estão aqui, mas outras meninas que acabaram não vindo. É ficar na torcida e, se tiver que ser, vai ser. É um grupo forte. As 18 que vão para a Olimpíada vão representar muito bem nosso país”, completou a Rainha.