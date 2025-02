TÁ CHEGANDO A HORA

Estreia do Bahia na Libertadores terá transmissão apenas por streaming; veja onde assistir

Tricolor enfrentará o The Strongest, na próxima terça-feira (18), em La Paz, na Bolívia

Gabriel Rodrigues

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 08:00

Taça da Copa Libertadores Crédito: Divulgação

A estreia do Bahia na Copa Libertadores está cada vez mais perto. Na próxima terça-feira (18), o Esquadrão encara o The Strongest, em La Paz, na Bolívia, pelo primeiro jogo da segunda fase do torneio. A partida será às 21h30 (horário de Brasília), e terá transmissão apenas por streaming. >

O canal Paramount+ fará a transmissão exclusiva dos dois jogos do Esquadrão nesta fase da Libertadores. O jogo da volta está marcado para o dia 25 de fevereiro, uma terça-feira, na Fonte Nova. >

A plataforma Paramount+ oferece planos a partir de R$ 18,90 por mês. Também é possível assinar o canal através do Amazon Prime Video.>

O Bahia está realizando uma preparação especial para o jogo contra o The Strongest. Os jogadores têm utilizado máscaras durante os treinos que simulam a altitude de La Paz, cidade localizada a mais de 3.600 metros do nível do mar. >