EM RECUPERAÇÃO

Evaristo de Macedo passa bem após cirurgia no fêmur, diz família

Neste domingo (14), o perfil de Evaristo atualizou o seu estado de saúde. "Bom dia! Em nome de nosso pai, comunicamos aos amigos que a cirurgia de reparação da fratura do fêmur e quadril terminou. Sucesso! Preocupava muito pela idade dele. Mas o velho é forte. Agora é se recuperar! Muito obrigado pelo carinho! Abraço", diz o post, no X.

Após a queda, Evaristo alertou sobre os riscos de locomoção de idosos em casa. "Ontem à noite, tombo bobo em casa e a fratura no fêmur com o quadril. Dor insuportável! Aguardando parecer dos médicos, mas tudo leva a crer em cirurgia. Muito cuidado com seus idosos em casa. Chinelos e tapetes são um perigo para nós. Abs", escreveu colocando também uma foto sendo levado por uma ambulância.

Evaristo tem uma das carreiras mais vitoriosas do futebol nacional e espanhol. No Brasil defendeu as cores do Flamengo como jogador e na Espanha é um dos raros atletas que virou ídolo tanto de Real Madrid como do Barcelona.