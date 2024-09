EM PAZ COM AS REDES

Everaldo celebra fim do jejum de gols e projeta reta final do Bahia no Brasileirão: '12 finais'

Atacante diz que o tricolor lutará por vaga na Copa Libertadores

Da Redação

Publicado em 15 de setembro de 2024 às 20:58

Everaldo celebra triunfo do Bahia e fim do jejum de gols Crédito: Arisson Marinho/EC Bahia

Autor do gol que abriu o triunfo do Bahia sobre o Atlético-MG por 3x0, na noite deste domingo (15), na Fonte Nova, o atacante Everaldo tirou um peso das costas. Além de ajudar o Esquadrão a voltar a vencer na temporada, o centroavante fez as pazes com as redes depois de 12 jogos sem marcar.

Vice-artilheiro do Bahia na temporada, agora com 10 gols, o camisa 9 não marcava desde a vitória do Bahia sobre o Athletico-PR, por 3x1, no primeiro turno da Série A. O período sem vazar as redes adversárias foi o maior do jogador desde que chegou ao Bahia, no início do ano passado.

"A gente vinha de uma oscilação e eliminação na Copa do Brasil que ninguém queria. Fazia algumas partidas que não fazia gol, ajudava com assistências, mas não marcava gols. Isso me incomodou bastante, mas nunca deixei de me dedicar e trabalhar. A recompensa vem com o trabalho. Estou feliz de contribuir com o triunfo em casa, diante da nossa torcida. Agora temos 12 finais para buscar o nosso objetivo", disse o jogador.

O próximo compromisso do Bahia no Brasileirão será contra o Fortaleza, no sábado (21), às 21h, no Castelão. O time cearense briga pelo título da competição e ocupa a 3ª colocação, com 49 pontos. O Bahia é o 6º, com 42. Everaldo entende que o jogo não será fácil, mas diz que o pensamento da equipe é o de voltar com o resultado positivo.