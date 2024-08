FOCO NO ALVINEGRO

Everaldo projeta novo encontro com o Botafogo e diz que Bahia não prioriza Brasileiro ou Copa do Brasil: 'Lutamos pelos dois'

Atacante coloca a Copa como título palpável para o tricolor em 2024

Da Redação

Publicado em 21 de agosto de 2024 às 18:22

Everaldo durante treino do Bahia no CT Evaristo de Macedo Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Bahia e Botafogo vão medir forças pela quarta vez na temporada. Menos de três semanas após o embate que classificou o tricolor às quartas de final da Copa do Brasil, as equipes vão se enfrentar outra vez neste domingo (25), às 16h, na Fonte Nova, pelo Brasileirão.

Até aqui, o time baiano tem boa vantagem sobre o alvinegro: venceu dois duelos e empatou um. Mas, para o atacante Everaldo, o retrospecto positivo ficará em segundo plano neste domingo, já que o adversário chegará mordido e o Esquadrão precisa entrar em campo ligado para conquistar os três pontos.

"Foram três jogos, onde a gente conquistou dois triunfos e um empate. Uma classificação na Copa do Brasil. Obviamente eles estão com sangue no olho para jogar contra nós, mas a gente está dentro de casa. Sabemos da dificuldade, é um time bem competitivo, que tem um ritmo bom, mas a gente joga na Fonte. Como falei antes, a gente conseguiu reconquistar essa confiança que nós tínhamos perdido nessa oscilação no campeonato. Vai ser um ótimo jogo, mas a gente vai confiante porque a gente voltou para o pelotão de cima e temos que manter esse ritmo até o final", analisou o camisa 9.

O confronto com o Botafogo, pela Copa do Brasil, aliás, abriu o bom momento que o Bahia vive na temporada. Desde o duelo disputado na Fonte Nova, a equipe de Rogério Ceni encerrou um jejum de seis jogos sem vencer e embalou três triunfos seguidos.

De volta aos trilhos, o Bahia somou pontos importantes no Brasileirão e subiu na classificação. O tricolor voltou ao G6 - o grupo das equipes que estão na zona de classificação para a Libertadores -, e atualmente ocupa a 5ª colocação, com 38 pontos. O objetivo agora é manter a pegada para repetir no segundo turno o bom aproveitamento alcançado na primeira metade do Brasileirão.

“A gente oscilou um pouco, começamos muito bem. No final do primeiro turno oscilamos, mas conseguimos recuperar nosso bom futebol, o principal foi reconquistar a confiança que nós tínhamos, e naturalmente os resultados positivos começaram a voltar. Uma classificação em cima do Botafogo, grande time, que está na ponta de cima da tabela. Contra outros adversários bons a gente conseguiu conquistar os triunfos. Então é manter a mesma pegada. Tem muita água para rolar ainda porque o Brasileiro tem mais da metade do turno para jogarmos e a gente vai continuar pondo em prática o nosso futebol e o que a gente vem fazendo desde o começo do ano”, completou.

OLHO LÁ E CÁ

Por falar em Copa do Brasil, o torneio mata-mata é o caminho mais curto para o Bahia alcançar o objetivo de voltar à Libertadores depois de 35 anos. Classificado às quartas de final, o Esquadrão terá pela frente o Flamengo. O jogo de ida será na próxima semana, na Fonte Nova. A volta acontecerá no Maracanã.

Questionado se a partir de agora o Bahia vai priorizar a Copa do Brasil ou o Brasileirão, Everaldo afirmou que o time está focado nas duas competições e que vai brigar pelos títulos até o final. Ele, no entanto, reconheceu que, por ser um torneio eliminatório, a Copa se apresenta como uma chance de título mais real para o time.