Everaldo recebe terceiro cartão amarelo e desfalca o Bahia contra o Cuiabá; veja opções para o ataque

Esquadrão será forçado a mudar o time na próxima partida

Da Redação

Publicado em 11 de julho de 2024 às 05:00

Everaldo desfalcará o Bahia no confronto com o Cuiabá, na Fonte Nova Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Autor do gol que abriu o triunfo do Bahia sobre o Athletico-PR, por 3x1, nesta quarta-feira (10), na Ligga Arena, o atacante Everaldo está fora do próximo jogo do tricolor, contra o Cuiabá, sábadpo (13), às 16h, na Fonte Nova.

O camisa 9 recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão. O jogador é o artilheiro do Bahia no Campeonato Brasileiro, com seis tentos. Sem ele, Rogério Ceni será forçado a mudar a característica do ataque do Esquadrão.

Como Oscar Estupiñan deixou o Bahia e voltou para o Hull City, o clube baiano não conta com um centroavante de origem no elenco. Entre as possibilidades, Ceni pode escalar Rafael Ratão na função, ou optar por um jogador de mais velocidade, como Biel ou Ademir. Depois da partida contra o Athletico, Ceni explicou que Ratão vai ter mais chances na sequência da temporada.

"É natural que o Ratão tenha mais oportunidades agora com a saída do Estupiñan. Em tese ele é o substituto, como era antes quando não tínhamos o Estupiñan e todos eram utilizados. O Ratão ou vai jogar ou vai entrar no próximo jogo. Cabe a ele se preparar bem. O atleta às vezes desanima um pouco por ficar fora, eu entendo, mas também entendo que um profissional se prepara independente se vai ter oportunidade ou não, mas quando tem ele precisa aproveitar. O Ratão vai ser utilizado e nós todos aqui gostamos muito do Ratão", afirmou.