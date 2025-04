ANIVERSARIANTE

Everton Ribeiro comemora aniversário com festa em Salvador

O capitão do Bahia compartilhou cliques do evento com a família nas redes sociais

Marina Branco

Publicado em 11 de abril de 2025 às 15:00

Festa de Everton Ribeiro Crédito: Reprodução I Instagram @evertonri

O dia 10 de abril tem um aniversariante mais que especial para todo torcedor tricolor. Na última quinta-feira (10), o capitão do Bahia, Éverton Ribeiro, comemorou seu aniversário com uma festa feita em Salvador ao lado de família e amigos.>

A festa de 36 anos do craque aconteceu na Casa Amarela da Mansão Wildberger, prédio de luxo da cidade. Nas redes sociais, o jogador compartilhou sua comemoração com os seguidores, postando fotos com a esposa Marilia Nery e os filhos Antônio Nery Ribeiro, o “Totói”, e Augusto, o “Guto”.>