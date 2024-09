DE VOLTA AOS TRIUNFOS

Everton Ribeiro destaca mudança de postura do Bahia após eliminação na Copa do Brasil: 'Time mais vibrante'

Meia analisou atuação do Bahia no 3x0 sobre o Atlético-MG

De acordo com Everton Ribeiro, a meta agora é manter a boa fase para se consolidar no grupo de cima. Internamente, o Bahia não esconde que o grande objetivo da temporada é o de voltar a disputar a competição internacional, algo que não acontece há 35 anos.

“A gente sai muito contente de poder dar essa resposta ao nosso torcedor, que estava chateado e mesmo assim compareceu, nos apoiou. Um resultado que nos deixa onde a gente quer, na zona da Libertadores. Agora são 12 jogos para a gente buscar essa vaga tão sonhada [...] é manter o foco, são 12 finais, jogos difíceis, no Brasileiro cada jogo fica mais difícil, temos que estar focados, cada um fazendo o seu melhor no dia a dia”, completou o camisa 10.

Apesar do resultado positivo sobre o Atlético-MG, no primeiro tempo o Bahia deixou o campo vaiado após não ter conseguido aproveitar as chances que teve. Para Everton Ribeiro, o time teve tranquilidade para manter o seu estilo de jogo e foi feliz na segunda etapa.

“O Rogério pediu para manter o que a gente estava fazendo, a equipe deles é forte, mas a gente com paciência, fazendo que a gente vem treinando, com posse de bola, estratégia, conseguimos chegar ao gol e conquistar esse triunfo diante da nossa torcida”, finalizou.

O próximo compromisso do Bahia no Brasileirão será contra o Fortaleza, no próximo sábado (21), às 21h, no estádio Castelão, na capital cearense.