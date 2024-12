CONDENADO POR ESTUPRO

Ex-atacante Robinho não terá direito a 'saidinha' e vai passar Natal e réveillon preso

Ex-jogador não teve o benefício concedido pela Justiça

Robinho vai passar o Natal e o réveillon preso no Centro Penitenciário Tremembé II, na Grande SP, onde cumpre pena da Justiça da Itália por estupro. O ex-atacante do Santos e da seleção brasileira, que nega a acusação, não terá direito a saidinha temporária para comemorar as festividades de fim de ano com a família. A informação foi confirmada ao Estadão pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).