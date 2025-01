TRANSFERÊNCIAS

Ex-Bahia, Léo é vendido ao Athletico para jogar a Série B

O jogador foi vendido pelo Vasco por 12,3 milhões de reais

O zagueiro Léo chega ao Athletico em 2025, com contrato até o final de 2028, e comentou sobre o novo time em entrevista divulgada pelo clube. Segundo ele, a decisão de ir para o Furacão partiu da temporada que o clube viveu, voltando à Série B do Brasileirão.

"Quando me fizeram o convite, eu bati o martelo e falei: quero ir para o Athletico. Porque me mostraram uma ideia de trabalho muito importante. Esse clube só vem crescendo nos últimos anos. Ele só está fazendo uma passagem (pela Série B). O Athletico merece estar na elite, que é o lugar dele", opinou.

A compra de Léo foi feita por cerca de 12,3 milhões de reais, e tirou o jogador do Vasco, clube que defendia desde o início de 2023. Foram 95 jogos com o cruzmaltino antes de chegar ao Athletico, seu sexto clube, após passar por Fluminense, Londrina, Bahia e São Paulo.

"Quando eu estava no São Paulo, teve um jogo, se não me engano contra o Palmeiras. A gente começa com três zagueiros, o Rogério Ceni tira um zagueiro, e eu faço a dupla ali com o Arboleda ou com o Miranda, daqui a pouco termino o jogo de lateral-esquerdo. Dentro de um jogo eu fiz três funções, e isso é importante não só para mim, mas para tentar ajudar o grupo da melhor maneira possível", contou.