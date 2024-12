REFORÇO PARA O MEIO

Bahia encaminha a contratação do volante Erick, do Athletico-PR

Clube paranaense aceitou a oferta feita pelo Esquadrão

Gabriel Rodrigues

Publicado em 22 de dezembro de 2024 às 14:49

Erick está no Athletico-PR desde 2019 e é uma das referências do clube Crédito: José Tramontin/Athletico

Depois de fechar a contratação do atacante Erick Pulga, do Ceará, o Bahia está muito próximo de acertar com mais um reforço para 2025. O Esquadrão encaminhou a chegada do volante Erick, de 27 anos, que pertence ao Athletico-PR.

A informação foi divulgada pela jornalista Nadja Mauad, que atua na cobertura das equipes do Paraná.

Há algumas semanas, o Bahia vem negociando a contratação de Erick. O time baiano venceu a concorrência de clubes como Internacional e Santos. Oficialmente, a diretoria azul, vermelha e branca não confirma o acerto. O clube aguarda a realização dos exames e assinatura do contrato.

Para ter o atleta, o tricolor desembolsará 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 28,7 milhões). A contratação faz parte do investimento que o Bahia vai fazer no elenco para a próxima temporada, quando voltará a jogar a Libertadores após 35 anos de ausência. O adversário na primeira fase será o The Strongest, da Bolívia.

HISTÓRICO

Aos 27 anos, Erick fez carreira em times do Paraná. Ele passou por PSTC e Operário-PR antes de chegar ao Athletico-PR, em 2019. O volante vinha sendo titular absoluto no rubro-negro.

Ao todo, Erick disputou 282 jogos, marcou 23 gols e deu 12 assistências com a camisa do Athletico-PR. No período, o jogador também fez parte dos elencos que conquistaram o Campeonato Paranaense quatro vezes (2019, 2020, 2023 e 2024) e os títulos da Copa do Brasil (2019) e da Sul-Americana (2021).

No fim de 2023, Erick chegou a negociar a ida para o Corinthians, que na época ofereceu R$ 27 milhões pelo atleta. O acordo foi recusado pelo Athletico-PR. Porém, com o rebaixamento para a Série B do Brasileirão, o Furacão decidiu vender os direitos econômicos do jogador.