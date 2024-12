CARA NOVA

Bahia acerta a contratação do atacante Erick Pulga, do Ceará

Jogador assinará contrato de cinco anos com o clube baiano

Gabriel Rodrigues

Publicado em 22 de dezembro de 2024 às 14:09

Destaque no Ceará, Erick Pulga defenderá o Bahia na próxima temporada Crédito: Stephan Eilert / Ceará SC

O Bahia já tem o seu primeiro reforço para 2025. O Esquadrão acertou a contratação do atacante Erick Pulga, de 24 anos, que pertence ao Ceará. O jogador foi um dos destaques do alvinegro na campanha do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

O tricolor só oficializará a contratação após a realização dos exames médicos e assinatura do contrato, mas o CORREIO apurou que entre os clubes e o atleta já está tudo certo. O atacante deve firmar contrato válido por cinco temporadas.

Para ter Erick Pulga, o clube baiano desembolsou 3 milhões de dólares (cerca de R$ 18 milhões). O Ceará é dono de 40% dos direitos do atacante, enquanto o Atlético-CE possui 50% e os outros 10% são do Ferroviário.

Além da quantia, o Ceará receberá um jogador do Bahia e contará com uma espécie de parceria com o Grupo City para a contratação de atletas de clubes do conglomerado.

COBIÇADO

Erick Pulga era um desejo antigo do Bahia. O Esquadrão sondou a situação do atacante em diferentes momentos em 2024, e agora decidiu entrar de vez na briga pelo jogador.

Com características de velocidade e boa finalização, Pulga chega ao tricolor referenciado por bons números, principalmente na Série B do Brasileirão, da qual o artilheiro, com 13 gols. Em toda a temporada, ele balançou as redes 22 vezes em 51 partidas.

A boa fase fez o atacante se tornar alvo de equipes do Brasil e do exterior após o fim da Série B. O Ceará chegou a recusar uma oferta de 3 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões) do Torpedo Moscow, da Rússia.

Erick Pulga é natural de Fortaleza e passou pelas categorias de base do River-PI antes de ganhar sequência no profissional pelo Atlético-CE. Ele defendeu também o Madureira-RJ, Campinense e Maracanã-CE.

Porém, o atacante se destacou mesmo pelo Ferroviário. Em 2023, ele marcou os dois gols da equipe cearense no empate por 2x2 com o Bahia, na Fonte Nova. O talento do jogador fez o Ceará buscar a sua contratação no ano passado.

A chegada de Erick Pulga faz parte da reformulação que o Bahia está promovendo no elenco. Dos seis jogadores que estavam em fim de contrato, quatro já se despediram do clube. São eles: Adriel, Cicinho, Cuesta e De Pena. Danilo Fernandes e Acevedo tiveram os vínculos renovados.

O Bahia ainda está em busca de outros atletas. O Esquadrão tem negociações avançadas com o volante Erick, do Athletico-PR, e com os meias Rodrigo Nestor e Michel Araújo, ambos do São Paulo. O clube também busca um goleiro no mercado. Everson, do Atlético-MG, é o principal alvo, mas o acordo com o time mineiro está emperrado.