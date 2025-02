CRIME

Ex-Bahia leva soco ao defender o filho em briga de trânsito: ‘Agressão covarde’

Situação aconteceu em Curitiba e foi relatada nas redes sociais

Gabriel Rodrigues

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 12:40

Kleberson foi agredido durante briga de trânsito em Curitiba Crédito: Reprodução

Pentacampeão do mundo, o ex-volante Kleberson contou que foi agredido durante uma discussão de trânsito em Curitiba. O relato foi feito através das redes sociais. >

De acordo com Kleberson, o fato ocorreu na BR-277. O ex-jogador do Bahia estava em um veículo e seguia o filho, que estava em outro carro, mais à frente, levando a irmã mais nova no banco de trás em uma cadeirinha. Em um determinado momento, o carro do filho de Kleberson foi encurralado por outro. >

O agressor, que não teve o nome revelado, desceu do veículo e tentou agredir o filho do jogador. Ao ver a situação, Kleberson também saiu do seu carro e tentou impedir a violência, mas levou um soco. >

"Indignado, me aproximei para tentar dialogar e explicar que se tratava da minha família, mas, em vez de escutar, o agressor me atingiu com um soco no rosto, tudo isso na frente das minhas filhas e de várias testemunhas que presenciaram essa cena lamentável", contou ele. >

"Fomos vítimas de uma agressão covarde, sem qualquer justificativa. Meu filho levou tapas e socos, e eu também fui agredido fisicamente e moralmente, perante a tantas testemunhas ali presente", completou o pentacampeão.>

Kleberson registrou Boletim de Ocorrência no 20º Batalhão de Polícia Militar de Curitiba. O ex-jogador realizou exames médicos em um hospital. >