Ex-Bahia, Willean Lepo é o novo lateral direito do Vitória; reforço chega hoje a Salvador

Jogador de 27 anos estava defendendo o Novorizontino

Daniela Leone

Publicado em 16 de abril de 2024 às 10:39

Lateral direito Willean Lepo em ação pelo Novorizontino Crédito: Guilherme Videira/Grêmio Novorizontino

O Vitória tem um novo reforço para a lateral direita. Willean Lepo chega a Salvador na noite desta terça-feira (16) e se apresenta na quarta-feira (17) pela manhã na Toca do Leão. O jogador de 27 anos estava no Novorizontino e vai assinar em definitivo com o rubro-negro por três temporadas.

A informação foi publicada inicialmente pelo site Galático Online e confirmada pela reportagem do CORREIO. Os empresários do atleta chegam à capital baiana na quarta-feira, quando finalizarão as tratativas junto ao clube.

O lateral direito entrou em campo com a camisa do Novorizontino pela última vez em 29 de março, na derrota por 1x0 para o Palmeiras, na semifinal do Campeonato Paulista. No estadual deste ano, ele disputou 12 jogos, 11 deles como titular.

Willean Lepo estava no Novorizontino desde 2020. A temporada passada foi a que ele mais entrou em campo: 52 vezes, sendo 19 no estadual e 33 na Série B do Brasileiro. A equipe paulista esteve perto do acesso à primeira divisão, mas terminou a Segundona na 5ª posição.

Natural de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, Lepo se profissionalizou no Macaé e começou a carreira como volante. Antes de se transferir para o Novorizontino, ele defendeu o Bahia, em 2018 e 2019. No tricolor, Willean Lepo compôs a equipe sub-23, utilizada como transição, para a disputa do Campeonato Baiano. Com a pandemia de covid-19, a categoria acabou desfeita pelo clube.

Antes de fechar com Willean Lepo, o Vitória buscou outras opções para a posição. No início da temporada, o clube negociou com Maguinho, que está no Atlético-GO. Recentemente, a diretoria rubro-negra também tentou contratar Hayner, mas ele seguirá no Santos.