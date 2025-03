CONFUSÃO

Ex-jogador do Bahia é preso após agredir idoso em elevador

Vítima, que é subsíndico de prédio, perdeu três dentes

O ex-jogador Régis Pitbull foi preso nesta terça-feira (25), em São Paulo, após agredir um idoso de 69 anos no prédio onde mora, em São Paulo. Régis foi preso em flagrante por lesão corporal leve. A vítima perdeu três dentes. >

Nos registros feitos pelas câmeras de segurança, é possível ver o momento em que o ex-jogador acerta o idoso com uma cabeçada e dois socos. >

A agressão aconteceu após Régis Pitbull chutar a porta do elevador e ser repreendido pelo homem, que também é subsíndico do prédio. >

De acordo com o site ge, essa não é a primeira vez que o ex-atleta se envolve em confusão no condomínio onde vive. Régis Pitbull tem ordem de despejo do local há 20 anos e frequentemente é visto ofendendo moradores.>