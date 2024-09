EXPOSIÇÃO

Ex-namorada do jogador do Palmeiras, Caio Paulista, detalha agressões físicas e cárcere privado

Tatuadora contou que viveu abusos por dois anos

Publicado em 19 de setembro de 2024 às 09:38

Caio Paulista, Ana Clara Crédito: Cesar Greco - Palmeiras / Redes sociais

Relação abusiva com agressões físicas, mentais e cárcere privado. A ex-namorada do jogador do Palmeiras, Caio Batista, abriu um boletim de ocorrência na última terça-feira (17) contra o ex-companheiro após afirmar ter vivido uma relação conturbada com o atleta.

Segundo o site UOL, que teve acesso ao documento, a tatuadora Ana Clara Monteiro, de 21 anos, contou que a primeira violência começou ainda em 2022, quando estavam no início do namoro. Segundo a jovem, ela era caixa de uma boate que o jogador frequentava.

Pouco depois, começaram a ter uma relação e foram morar juntos. Em abril daquele ano, Caio iniciou os ciúmes excessivos, inclusive de fotos publicadas nas redes sociais de Ana Clara. Em seguida, proibiu a namorada de trabalhar.

Em setembro, Ana Clara decidiu terminar o namoro após uma suposta traição. Ele retornou às 05h de uma saída e passou a agredir a namorada depois dela arrumar as coisas para ir embora. Ele a proibiu de sair de casa, a trancando no apartamento após chutar a jovem nas costas, coxa, costela e pés, segundo o Boletim de Ocorrência.

Ana Clara também contou que Caio procurou a psicóloga do Fluminense após revelar ter "vício em traições". O atleta mantinha conversas e casos com várias mulheres, inclusive com uma que é casada, e o marido entrou em contato com Ana Clara para contar a traição que ele sofreu.

Em outras agressões, Ana Clara teria sofrido durante a gravidez da filha do casal, Maria Clara. Em outubro de 2023, a jovem visitou amigos em São Paulo e deixou a filha com a babá para "espairecer" em uma balada. Caio soube da saída e passou a ameaçar Ana na porta da balada. Em seguida, teria pegado a namorada pelo cabelo, a empurrou, deu um soco no rosto, a deixando desmaiada.

Ana não fez registro em delegacia, nem procurou atendimento médico, seguindo com a relação. Em fevereiro deste ano, um novo episódio de violência, com um murro na boca em uma boate, foi determinante para pedir a separação.

Nota da defesa de Ana Clara

O UOL publicou a nota enviada pelos advogados da denunciante. Segundo o site, o processo está sob segredo de Justiça. Leia abaixo:

"No dia de hoje, 17 de setembro de 2024, em procedimento conduzido pela Delegada de Polícia Dra. Cristine Nascimento G. Costa, da Delegacia de Defesa da Mulher (01ª DDM), nossa cliente Clara Monteiro prestou depoimento para apuração dos fatos referentes às agressões sofridas por ela durante seu relacionamento com o Sr. Caio Fernando de Oliveira, noticiadas no último sábado, dia 14 de setembro de 2024, em suas redes sociais. Sobre a ação na esfera cível, tendo em vista que o processo tramita sob segredo de Justiça, não serão reveladas mais informações além das já noticiadas na nota anterior. No momento oportuno, serão prestadas atualizações sobre os desdobramentos do caso", declarou.

Defesa de Caio Paulista

A advogada do jogador, Ana Beatriz Saguas, informou que Caio Paulista nega as agressões.

"A advogada Ana Beatriz Saguas passou a representar, a partir desta terça-feira, 17 de setembro, o jogador Caio Paulista no que diz respeito às supostas acusações de agressão por parte da mãe do seu terceiro filho. Estamos recebendo de forma voluntária diversos relatos que desmentem as versões de agressões e comprovam a inocência do Caio. Quando tivermos acesso ao depoimento que foi dado na Delegacia da Mulher, vamos nos posicionar publicamente. Aproveito para informar que estamos compartilhando todas essas informações com o Palmeiras, e que a advogada Sônia Canale segue defendendo o Caio no processo que corre em segredo de Justiça na Vara de Família".

Palmeiras se pronuncia sobre caso