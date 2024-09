DENÚNCIA

Ex-técnico do Vitória, Ricardo Silva é preso por tentativa de estupro no Jardim de Alah

Ele é acusado pela ex-companheira de se relacionar com a filha dela de forma não consensual

Fernanda Varela

Publicado em 11 de setembro de 2024 às 14:21

Ricardo Silva Crédito: Divulgação/EC Vitória

O ex-técnico do Vitória, Ricardo Silva, de 64 anos, foi levado para a delegacia na manhã desta quarta-feira (11). Ele é acusado de tentativa de estupro.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe da 39ª Companhia Independe da PM (CIPM/Boca do Rio) foi enviada até o local após uma denúncia de violência sexual no Jardim de Alah. Quando chegaram no local, os policiais encontraram uma mulher, que acusou o técnico de haver cometido o ato contra outra pessoa em uma ocasião anterior. Ambos foram encaminhados à 9ª Delegacia.

Segundo informações preliminares, a denúncia foi feita pela ex-companheira de Ricardo Silva. Ela alega que ele teria se relacionado com a filha dela, de 19 anos, de forma não consensual. A jovem não estava no local quando a polícia chegou.

O CORREIO foi até a delegacia e, no local, foi informado que Ricardo Silva, após ser ouvido de forma preliminar, foi levado para a Central de Flagrantes. O CORREIO não conseguiu contato com a defesa do treinador.

Em entrevista à Record, Ricardo Silva negou as acusações. "Vou falar sempre a verdade, porque estão me acusando injustamente aí. Isso tudo é uma grande mentira, a gente faz as coisas com consentimento e ficam falando da gente. Essa situação é um absurdo, uma grande mentira, pode ter certeza disso. Vamos esclarecer esse caso, por isso que eu queria falar", disse antes de ir para a Central de Flagrantes.