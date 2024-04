BRASILEIRÃO

“Exaltar a força do grupo”, vibra Marcos Felipe após triunfo do Bahia sobre o Grêmio

O Bahia fez bonito na Fonte Nova. Com um golaço do atacante Everaldo, o tricolor venceu o Grêmio por 1x0, na noite deste sábado (27), e entrou no G4 do Brasileirão. O Esquadrão fez uma partida equilibrada, praticamente não correu perigo e poderia ter saído com um placar maior se tivesse aproveitado as chances no segundo tempo.