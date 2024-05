DIAMOND LEAGUE

Alison dos Santos conquista o ouro nos 400m com barreiras com melhor marca do ano em Doha

Brasileiro voltou em alto nível após ter ficado em 5º no Mundial de 2023

Estadão

Publicado em 10 de maio de 2024 às 18:13

Piu fechou a prova com impressionantes 46s86 Crédito: Wagner Carmo/CBAt

Alison dos Santos, o Piu, prometeu voltar à disputa em alto nível dos 400m com barreiras após ficar somente em quinto no Mundial de 2023, em Budapeste, na Hungria, antes dos Jogos de Paris-2024, e cumpriu. Nesta sexta-feira, o principal representante do atletismo verde e amarelo conquistou a etapa de Doha da Diamond League com a melhor marca da prova e do ano.

Piu fez uma apresentação de gala desde a largada na capital do Catar. Abrindo logo, vantagem, não foi incomodado e fechou a prova com impressionantes 46s86. Fez mais de um segundo acima da melhor marca de 2024: 47s95 era a melhor marca do ano, enquanto o meeting tinha como melhor tempo um 47s24 também do brasileiro.

A marca de Piu desta sexta-feira seria suficiente para ele levar o bicampeonato mundial após ganhar em Eugene, em 2022. Seu grande rival para a Olimpíada, o norueguês Kastern Warholm, ganhou o Mundial de 2023 com 46s89. Na ocasião, ainda se ressentindo de cirurgia para retirada parcial do menisco, Piu cruzou acima dos 48 segundos.

Foi a 4ª melhor marca da carreira de Piu, a mais alta desde agosto de 2022, quando enfileirava vitórias na conquista da temporada da Diamond League. Em segundo ficou o americano CJ Allen, com 48s39, seguido pelo francês Wilfried Happio, com 49s10.