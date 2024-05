RUMO AO REAL MADRID?

Mbappé oficializa saída do Paris Saint-Germain: 'A aventura vai chegar ao fim'

Atacante francês deve reforçar o Real Madrid a partir da próxima temporada

Estadão

Publicado em 10 de maio de 2024 às 18:03

Mbappé irá deixar o PSG ao fim da temporada na Europa Crédito: C.Gavelle/PSG

O atacante Kylian Mbappé confirmou nesta sexta-feira que deixará o Paris Saint-Germain ao final da temporada europeia, em julho. O atleta publicou nas redes sociais um vídeo sobre a decisão de deixar a equipe francesa e agradeceu a todos do clube francês. O jogador é especulado para reforçar o Real Madrid a partir de agosto.

"Eu não vou renovar e a aventura vai chegar ao fim em algumas semanas", disse ele em vídeo divulgado na rede social X, antigo Twitter. Mbappé afirmou que sua última partida com a camisa do PSG no Parque dos Príncipes será no domingo, dia 12, em duelo contra o Toulouse, pelo Campeonato Francês.

Além disso, destacou que "foram muitas emoções" ao longo dos anos que defendeu o time de Paris. "Tive a chance e a grande honra de ser um membro do maior clube da França e um dos maiores do mundo, que me permitiu chegar até aqui e ter minha primeira experiência em um clube com grande pressão, crescer como jogador", destacou.

O atacante é especulado no Real Madrid e não revelou o novo destino, mas enfatizou que vai deixar seu país natal. "É difícil, e eu nunca pensei que seria tão difícil anunciar isso. Sair do meu país, França, do Campeonato Francês, um campeonato que eu sempre conheci, mas acho que precisava disso. Um novo desafio depois de sete anos", pontuou Mbappé.

Mbappé agradeceu aos companheiros de time, técnicos e dirigentes que teve durante sua passagem pela equipe, assim como a todos os funcionários do clube. Os torcedores da equipe parisiense também receberam reconhecimento.

"Com minhas qualidades e defeitos, eu tentei dar a melhor versão de mim durante esses sete anos. Antes de tudo, eu quero dizer obrigado, porque sem vocês todos eu jamais teria experimentado metade das emoções que eu senti. E só por isso eu já sou grato por toda a vida", afirmou ele.