FBF divulga tabela do Baianão 2025; Ba-Vi será com mando do Bahia

Campeonato estadual começará no dia 11 de janeiro

Gabriel Rodrigues

Publicado em 14 de novembro de 2024 às 18:32

Campeonato Baiano de 2025 começará no início de janeiro Crédito: Felipe Oliveira / EC Bahia

A Federação Bahiana de Futebol divulgou a tabela do Campeonato Baiano de 2025. O estadual da próxima temporada começará no dia 11 de janeiro. Por conta do calendário de competições divulgado pela CBF - que prevê pausa no meio do ano durante o novo Mundial de Clubes -, as competições serão iniciadas mais cedo.

Com a tabela básica do Baianão, já está definido que o clássico entre Bahia e Vitória será na 6ª rodada, com mando de campo do Bahia. A partida marcará o Ba-Vi de número 500 na história. As datas e horários dos jogos ainda serão divulgados.

A fórmula de disputa do Campeonato Baiano está mantida. Os 10 clubes participantes se enfrentam em turno único. Os quatro primeiros colocados avançam para a semifinal.

Atual campeão do Baianão, o Vitória estreia em casa contra o Barcelona de Ilhéus. Já o Bahia, visita o Jacuipense. Em 2025, as novidades no Campeonato Baiano são Porto e Colo Colo, que subiram da Série B.

CONFIRA A TABELA BÁSICA DO BAIANÃO 2025

1ª rodada (11 e/ou 12/01)

Atlético de Alagoinhas x Colo-Colo

Porto x Jacobina

Jacuipense x Bahia

Jequié x Juazeirense

Vitória x Barcelona de Ilhéus

2ª rodada (14 e/ou 15/01)

Colo-Colo x Porto

Barcelona de Ilhéus x Jequié

Bahia x Atlético de Alagoinhas

Juazeirense x Vitória

Jacobina x Jacuipense

3ª rodada (18 e/ou 19/01)

Juazeirense x Barcelona de Ilhéus

Jacobina x Bahia

Porto x Atlético de Alagoinhas

Jequié x Colo-Colo

Vitória x Jacuipense

4ª rodada

Atlético de Alagoinhas x Jequié

Colo-Colo x Vitória

Barcelona de Ilhéus x Jacobina

Bahia x Porto

Jacuipense x Juazeirense

5ª rodada

Barcelona de Ilhéus x Atlético de Alagoinhas

Juazeirense x Porto

Jacuipense x Colo-Colo

Jequié x Bahia

Vitória x Jacobina

6ª rodada

Atlético de Alagoinhas x Jacuipense

Colo-Colo x Barcelona de Ilhéus

Bahia x Vitória

Jacobina x Juazeirense

Porto x Jequié

7ª rodada

Barcelona de Ilhéus x Jacuipense

Bahia x Colo-Colo

Juazeirense x Atlético de Alagoinhas

Jequié x Jacobina

Vitória x Porto

8ª rodada

Barcelona de Ilhéus x Bahia

Juazeirense x Colo-Colo

Jacobina x Atlético de Alagoinhas

Jacuipense x Porto

Vitória x Jequié

9ª rodada

Atlético de Alagoinhas x Vitória

Colo-Colo x Jacobina

Bahia x Juazeirense

Porto x Barcelona de Ilhéus