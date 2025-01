NOVO LOCAL

Federação Bahiana muda estádio da estreia do Bahia no Campeonato Baiano

Esquadrão encara o Jacuipense, neste domingo (12), às 16h

A Federação Bahiana de Futebol mudou o local da partida entre Bahia e Jacuipense, marcada para este domingo (12), às 16h, pela 1ª rodada do Campeonato Baiano. Inicialmente, o duelo seria disputado no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, mas foi realocado para o Carneirão, em Alagoinhas.

A decisão foi tomada por conta de problemas na iluminação artificial do estádio Joia da Princesa. De acordo com o Jacuipense, mandante da partida, o local que não apresenta condições adequadas para a realização da partida".

Na última semana, imagens do estado ruim do gramado do Joia chamaram a atenção. A administração municipal chegou a anunciar que faria uma revitalização de emergência para deixar a praça em condição de receber a partida.