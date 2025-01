CAMPEONATO BAIANO

Federação Bahiana muda jogo do Barradão para a Fonte Nova

Confronto entre times do interior será disputado nesta quarta-feira (15)

Além dos jogos do Bahia, a Fonte Nova terá um outro mandante no Campeonato Baiano. Pelo por uma rodada. Nesta segunda-feira (13), a Federação Bahiana de Futebol alterou o local da partida entre Barcelona de Ilhéus e Jequié, válida pela 2ª rodada do estadual. Inicialmente, o confronto seria no Barradão, mas foi realocado para a Fonte.

A partida será disputada nesta quarta-feira (15), às 19h15. Um dia depois, na quinta-feira (16), o Bahia entrará em campo no estádio diante do Atlético de Alagoinhas, às 21h30.

A mudança foi feita por conta do estado do gramado do Barradão, que recentemente passou por um replantio. No sábado (11), o Vitória estreou no Baianão recebendo o próprio Barcelona. Na ocasião, o gramado do Barradão foi castigado por fortes chuvas. O duelo terminou empatado em 0x0.